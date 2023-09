Wieselburger Stadtgespräche – das Ohr beim Bürger haben

Die Wieselburgerinnen und Wieselburger haben bei den „Stadtgesprächen” aber auch die Möglichkeit, ihre konstruktiven Verbesserungsvorschläge, neue Ideen, Bitten, Anregungen und Beschwerden direkt an den Bürgermeister zu richten. Dazu sind auch Mitarbeiter des Bauamtes und Bauhofs oder der Gemeindeverwaltung mit vor Ort.

Vier Termine wurden bereits absolviert. Start war am 28. August in der Neubaugasse/Getreidestraße beziehungsweise in der Fahrnersiedlung/Bahnhofstraße. In Summe sind es 15 Termine an neun Tagen. Die bisherigen Stadtgespräche sind positiv verlaufen und werden gut angenommen. Es ist eine leichte Steigerung der Teilnehmerzahlen gegenüber dem Vorjahr zu erkennen.

„Diese einfache Form der Bürgerbeteiligung ist wichtig, um schnell und unkompliziert Anregungen aus der Bevölkerung zu erhalten und die Wieselburgerinnen und Wieselburger mit aktuellen Informationen zu versorgen. Auch können hier Missverständnisse aufgeklärt und kleinere Probleme gleich gelöst werden. Die Stadtgemeinde Wieselburg ist auf alle Fälle bemüht, besprochene Maßnahmen so rasch wie möglich umzusetzen,“ betont Bürgermeister Josef Leitner.

Die weiteren Termine der Stadtgespräche: