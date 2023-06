„Wegen Geld alleine macht das keiner“

4.626,54 Euro brutto bekommt der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) bisher. Künftig werden das 5.232,46 Euro sein. Eine Gehaltssteigerung um 605,92 Euro pro Monat. Ein großer Jubelschrei kommt Aigner, der auch ÖVP-Gemeindebund-Bezirksobmann ist, trotzdem nicht über die Lippen. „Niederösterreich hat die Bezüge damit ein wenig an Salzburg angepasst. Dennoch muss jedem und jeder bewusst sein, dass es in der Privatwirtschaft viel lukrativere Jobs gibt, wo die Work-Life-Balance sicher eine bessere ist. Alleine diese Gehaltsanpassung wird es künftig auch nicht leichter machen, geeignete Personen für das Bürgermeisteramt zu finden - vor allem wenn die Politikverdrossenheit auf so einem hohen Niveau bleibt“, ist Aigner überzeugt.

Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass von diesem Bruttobezug auch zahlreiche Spenden und Unterstützungszahlungen zu leisten sind und auch die „Parteisteuer“ - bei der ÖVP Scheibbs immerhin 15 Prozent - wegkommt. Aber das Geld sei ohnehin nie seine Triebfeder für dieses Amt gewesen, sagt Aigner. „Ich habe diese Funktion übernommen, weil ich etwas bewegen und gestalten will. Daher ist es mir auch wichtig, über alle Vorgänge in meiner Gemeinde Bescheid zu wissen. Denn als Bürgermeister musst du bei jeder Gelegenheit rechnen, auf gewisse Probleme oder Projekte angesprochen zu werden. Du bist als Bürgermeister greifbar. Das gehört zum Job dazu“, schildert Aigner, der neben seinem Bürgermeisteramt auch noch in der Landwirtschaft zu Hause mithilft.

Ein Punkt, den viele - auch auf politischer Ebene - übersehen würden, ist, dass ein Bürgermeister eine enorme Verantwortung trägt und auch privatrechtlich haftbar gemacht werden kann, wenn in seiner Gemeinde etwas passiert. „Diese volle Verantwortung hat man sonst auf keiner politischen Ebene. Da muss man schon einen ordentlichen Bolzen drehen, damit die Immunität aufgehoben wird. Bei uns kann das ganz ohne Eigenverschulden schnell gehen“, weiß Aigner aus eigener Erfahrung. Aktuell untersucht gerade die Staatsanwaltschaft den Vorfall, bei dem eine Frau im Stadtpark von einem Ast getroffen wurde.

Rakwetz: „Geht um soziale Absicherung“

Schauplatzwechsel nach Gaming. Seit 2009 ist Renate Rakwetz dort SPÖ-Bürgermeisterin, Einwohner-bedingt auf derselben Gehaltsstufe wie Franz Aigner. „Wegen des Geldes macht man es sicherlich nicht. Meine Motivation ist, den Menschen helfen zu können, das sind oftmals Hilfen im Kleinen, die von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden“, meint sie. Die Anhebung der Bürgermeister-Entschädigung ist für Rakwetz ein absolutes Muss. „Da geht es auch um die soziale Absicherung, denn aktuell bekommen wir kein Krankengeld ausbezahlt und für die Frauen gibt es bislang keinen Mutterschutz.“ Damit sei es auch schwer, junge Frauen für das Amt zu begeistern.

Früher angesehen, hat sich das Bild der Gemeindechefs in den vergangenen Jahren deutlich verändert. „Die Gesellschaft hat sich verändert. Wenn den Bürgern etwas nicht passt, dann wird gleich laut geschrien. Generell muss man sich als Frau in diesem Amt, nicht nur auf politischer Ebene, viel mehr behaupten“, meint Rakwetz. Dazu kommt noch die ständige Erreichbarkeit, die von den Bürgern von ihrer Bürgermeisterin erwartet wird. „Man ist quasi 365 Tage rund um die Uhr im Dienst, muss da auch ständig erreichbar sein. Wenn da die Familie nicht hinter dir steht, wird das ganz schwierig“, sagt Rakwetz und ergänzt: „Wenn ich mein Amt einmal abgebe, dann kommt das Handy auf meinem Nachtkästchen sicherlich weg.“

Weitere Stimmen von Bürgermeistern aus dem Scheibbser Bezirk

Franz Sonnleitner, ÖVP-Bürgermeister von Wang (aktuell 3.598 Euro/Monat, künftig 4.146 Euro/Monat): „Nachdem wir auch schon einige Null-Lohnrunden hinter uns haben, ist diese Erhöhung auf jeden Fall gerechtfertigt. In der Privatwirtschaft wäre es leichter, dieses Geld zu verdienen. Aber wer wegen des Geldes diese Funktion ausübt, ist ohnehin am falschen Platz. Dennoch fürchte ich, dass es künftig immer schwieriger wird, Personen für diese Ämter zu finden. Die Aufgaben und die Verantwortung, die du als Bürgermeister hast, steigen ständig. Und gerade in kleineren Gemeinden muss man sich um sehr viel selbst kümmern. Das macht diese Funktion sehr zeitintensiv.“

Waltraud Stöckl, ÖVP-Bürgermeisterin von St. Anton/Jeßnitz (gleiches Gehalt wie Sonnleitner): „Das Geld war für mich nie ausschlaggebend, denn die Zeit, die man als Bürgermeisterin für diese Arbeit investiert, kann man ohnehin nicht in Geld aufwiegen. Positiv sehe ich aber schon, dass Mutterschutz und Karenzzeiten auch anerkannt werden sollen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt bin ich der Überzeugung, dass man diese Funktion gerne ausüben muss und für die Bevölkerung da sein will - egal ob es eine Hilfestellung in einem persönlichen Fall ist oder ein größeres Projekt. Eines ist aber auch klar: Die Verantwortung ist immens gestiegen. Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister muss man immer wieder aufpassen, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.“

Wolfgang Pöhacker, ÖVP-Bürgermeister von Steinakirchen (aktuell 4.113 Euro/Monat, sein Nachfolger wird schon 4.739 Euro pro Monat bekommen): „Ich bin die Gehaltssteigerung allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vergönnt. Für mich war das aber nie ausschlaggebend bei meinen Überlegungen und wäre auch jetzt kein Anreiz gewesen, weiterzumachen. Wegen des Geldes macht man diese Arbeit in der Gemeinde nicht. Denn was viele nicht sehen, ist, dass man gerade als Bürgermeister, der daneben auch noch einem Beruf nachgeht, viel Arbeit am Wochenende oder in der Nacht verrichtet. Das geht zum einen auf Kosten der Familie und zum anderen auf deine eigene Substanz. Es wird von einem Bürgermeister sehr viel abverlangt und Dank gibt es nur selten.“