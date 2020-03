Alle Bürgermeister aus dem Bezirk Scheibbs angelobt .

Am Montagnachmittag fand in der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs die Angelobung der 18 neu gewählten Bürgermeister des Scheibbser Bezirks sowie von 17 neu gewählten Vizebürgemeistern statt - der Wanger Vize Markus Heigl war entschuldigt. Die Angelobungszeremonie, die eigentlich als große Feier geplant war, fand in Corona-Zeiten aber sehr schlicht und steril statt - natürlich auch ohne Händeschütteln.