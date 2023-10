Fuchsluger: „Manfred bringt das richtige G’spür mit“

NÖN: Gibt es in Randegg so etwas wie ein Erbrecht auf den Bürgermeistersessel? 1975 bis 1990 war Adolf Rigler-Stangl, der Vater von Claudia Fuchsluger Bürgermeister. Er übergab an Engelbert Wieser, der dieses Amt 20 Jahre ausübte. Sieben Jahre davon mit Ihnen als Vizebürgermeisterin. 2010 folgten Sie in das Bürgermeisteramt und jetzt kommt der Sohn von Engelbert zum Zug.

Claudia Fuchsluger (lacht): Nein, das gibt es natürlich nicht. Das fällt unter die Kategorie kuriose Zufälle. Aber das passt schon so, auch wenn Manfred etwas ausbricht. Denn er wechselt vom Geschäftsführenden Gemeinderat direkt ins Bürgermeisteramt und überspringt quasi den Vizebürgermeisterposten. Dafür ist er aber auch schon um drei Jahre älter als sein Vater damals war.

Manfred Wieser: Ja, eigentlich wäre jetzt mal ein anderes „Haus“ an der Reihe gewesen. Aber scheinbar haben wir das ein wenig ins Blut gelegt bekommen.

Es war ja kein Geheimnis, dass Sie die Periode nicht mehr zu Ende machen wollten. Ursprünglich war ihr angepeiltes Ziel sogar schon etwas früher. Jetzt ist der Schritt aber vermutlich umso besser vorbereitet?

Fuchsluger: Ich habe immer gesagt, dass ich rechtzeitig übergeben möchte, sodass der oder die Neue auch noch die Möglichkeit hat, sich gut einzuarbeiten, ohne gleich eine Wahl schlagen zu müssen. Es hat jetzt tatsächlich etwas länger gedauert. Ich hatte mir immer so vorgestellt, dass ich mit 60 aufhören werde. Dann kamen aber Corona und im Vorjahr auch der Vizebürgermeisterwechsel. Da wollte ich niemanden hängen lassen. Aber es passt jetzt sehr gut, da mit November auch mein Mann in Pension gehen wird. Dann haben wir gemeinsam Zeit für uns und unsere Familie (Anmerkung der Redaktion: die Fuchslugers haben vier erwachsene Kinder und bereits zwei Enkeltöchter und einen Enkelsohn).

Apropos Vizebürgermeister: Mit Vizebürgermeisterin Margit Lechner ist dieser Schritt, nehme ich an, voll abgestimmt. Sie bleibt ja Vize. Hatte sie keine Ansprüche auf das Bürgermeisteramt gestellt?

Fuchsluger: Nein, das war immer ihr Wunsch, dass sie nicht ganz vorne stehen mag. Aber sie bleibt Vize. Und das ist wichtig, denn damit und mit Wolfgang Zellhofer als neuen Geschäftsführenden Gemeinderat ist unser Team in der Gemeindeführung weiter sehr gut aufgestellt.

Und Manfred Wieser war Ihr Wunschnachfolger?

Fuchsluger: Ja, wobei es einige sehr gute Kandidaten gegeben hätte. Aber Manfred hat sowohl im Gemeinde21-Prozess, den er von Beginn weg zentral leitet, als auch als Gemeindeparteiobmann schon bewiesen, dass er die Menschen mitnehmen und begeistern kann. Er hat das richtige G’spür für die Leut’ und baut die richtige Chemie auf, dass etwas entstehen kann. Ich bin überzeugt, dass er und sein Team die Gemeinde in die richtige Richtung führen werden.

Stichwort Team. Herr Wieser, als Sie 2021 ÖVP-Gemeindeparteiobmann wurden, haben Sie immer eher abgewunken bei Fragen bezüglich Fuchsluger-Nachfolge. Was hat Sie jetzt doch bewogen, Ja zu sagen?

Wieser: Es stimmt, ich habe mir immer gedacht, ich werde nicht ganz vorne stehen, alleine auch aus Zeitgründen. Wir haben drei kleine Kinder im Alter von sechs und drei Jahren sowie von vier Monaten. Dazu kommt unser landwirtschaftlicher Betrieb, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher war das in allererster Linie auch eine Frage, die ich mit meiner Familie klären wollte. Sie steht aber zu 100 Prozent hinter mir. Zudem haben wir uns entschieden, die Mostproduktion und den Direktverkauf etwas zurückzuschrauben. Zudem erhielt ich auch aus der Bevölkerung immer wieder großen Zuspruch, gerade im Zusammenhang mit dem Gemeinde21-Projekt. Und wir werden künftig die Gemeindearbeit auf mehrere Schultern verteilen. Es gab dazu auch schon konkrete Vorbesprechungen mit dem Vorstandsteam und der Amtsleitung.

Das bedeutet aber auch, dass das Klima im Team passen muss und man sich gegenseitig vertraut?

Wieser: Ja, zu 100 Prozent. Natürlich sind auch wir nicht immer alle derselben Meinung, aber wir ziehen alle an einem Strang zum Wohle unserer Gemeinde. Das gilt übrigens auch für die SPÖ-Fraktion. Und das ist auch mein Credo: Parteipolitik soll in einer kleinen Gemeinde draußen bleiben. Hier gilt es, gemeinsam unsere Gemeinde positiv weiterzuentwickeln und nicht mit politischen „Fouls“ auf sich aufmerksam zu machen.

Das war bei Ihren Anfangsjahren als Bürgermeisterin noch etwas anders. Da hatten Sie mit der Liste Dallhammer eine durchaus starke Opposition. Dank der Wahlgemeinschaft mit der FPÖ hatte die Liste ab 2010 sogar fünf Mandate. Die eine oder andere harte Auseinandersetzung auch im Gemeinderat war da des Öfteren auf der Tagesordnung.

Fuchsluger: Ja, aber das ist zum Glück Geschichte und soll es auch bleiben. Ich habe mit zwölf Mandaten übernommen und übergebe jetzt mit 17. Also dürften wir einiges richtig gemacht haben.

Ein Kapitel, an das Sie wohl auch nicht gerne zurückdenken und das leider sogar österreichweit durch das ORF-„Am Schauplatz Gericht“-Team für Aufsehen gesorgt hat, war das Kapitel rund um die Familie Wagenhofer 2014/2015 und die feuerpolizeiliche Sperre von deren Anwesen. Es gab damals sogar Morddrohungen gegen Sie und eine Gemeinderatssitzung unter Polizeischutz.

Fuchsluger: Auch das ist ein Kapitel, das ich abgehakt habe und eigentlich nicht mehr öffnen will. Ich habe damals alles korrekt gemacht. Enttäuscht war und bin ich nur nach wie vor von Peter Resetarits. Vor allem von der zweiten Sendung, wo er alle Fakten kannte und wusste, dass die gesamte Geschichte auch im Vorfeld der Gemeinderatswahlen 2015 bewusst aufgebauscht worden ist. Aber er hat sich kein einziges Mal bei mir entschuldigt. Ich nehme trotzdem das Positive mit: und das war der damals unglaublich große und quer durch alle Bevölkerungsschichten und Parteien vermittelte Rückhalt aus der Bevölkerung.

Stichwort Positives. Es hat sich viel bewegt in den vergangenen 14 Jahren. Von der Schul-Sanierung über den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sicherung der Wasserversorgungs-Infrastruktur mit dem neuen Hochbehälter, die Schaffung von Betreutem Wohnen im Zentrum, die Entwicklung rund um den Verein Meierhof und die Burgruine Perwarth bis hin zum Breitbandausbau und jetzt dem Gemeinde21-Projekt. Sie können Ihre Gemeinde also mit gutem Gewissen übergeben.

Fuchsluger: Wir konnten einiges bewegen, wenngleich oft nur schrittweise und nicht gleich auf einmal. Aber so haben wir dabei die Finanzsituation gut im Griff behalten. Nächstes Jahr zahlen wir die letzten Raten eines langfristigen Darlehens, dann haben wir auch da wieder mehr Handlungsspielraum. Die Gemeinde hat damit wieder die Möglichkeit zu agieren. Ich freue mich schon auf die neuen Entwicklungen im Zentrum, die ich dann mit großem Interesse, quasi erste Reihe fußfrei, verfolgen werde.

Wieser: Die Gemeinde hat sich wirklich sehr gut entwickelt und war in vielen Bereichen Vorreiter. Ich denke da nur an die erste Bürgerbeteiligung bei den PV-Anlagen, die schon der damalige Umweltgemeinderat Hans Wurzenberger initiiert hat oder zuletzt die Breitband-Initiative mit Matthias Repper an der Spitze, die wir als Gemeinde gemeinsam gestemmt haben. Unsere Bevölkerung hat bis zum letzten Bauernhaus schon schnelles Internet. Diesen Mehrwert an Infrastruktur hat die Bevölkerung gerade in Corona-Zeiten zu schätzen gelernt. Zudem kam, dass Claudia großes Augenmerk auf den Bereich Familie und Soziales gelegt hat. Das macht es jetzt auch spannend, weiterzuarbeiten.

Fuchsluger: Es waren und sind einfach immer auch die richtigen handelnden Personen zur Stelle. Zuletzt bei der Burgruine Perwarth oder der Entwicklung des ehemaligen Autohauses Pruckner, in dem jetzt acht Firmen angesiedelt sind und wo wir mehr Arbeitsplätze haben als je zuvor.

Apropos spannend. Das werden auch die nächsten Jahre, vor allem weil es mit der Ortsentwicklung doch ein großes zukunftsweisendes Projekt gibt.

Wieser: Ja, aber das ist auch ein Projekt, das wir jetzt in den Mittelpunkt stellen und in das die Bevölkerung weiter voll eingebunden sein soll. Der Ankauf der beiden Gebäude war der erste Schritt, jetzt erfolgt die Erstellung des Masterplans. Parallel dazu laufen die Planungen für den Um- und Ausbau des Kindergartens. Wir wollen das Leben im Zentrum und das wird von den Menschen auch geschätzt. Nur genau diese Projekte machen für mich auch den Reiz meiner neuen Tätigkeit aus.

Wie läuft jetzt die Arbeit noch bis Jahresende. Werden manche Termine schon an Ihren Nachfolger abgegeben?

Fuchsluger: Nein. Ich bin immer ein Mensch, der eine Sache bis zum Schluss mit 100 Prozent machen will. Natürlich werde ich viele Termine schon gemeinsam mit Manfred machen, aber ich bin noch bis 31. Dezember des Jahres im Amt und dazu stehe ich.