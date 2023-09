FF Pyhrafeld gibt Vollgas

Vergangenen Samstag fand der dritte Bundeswasserwehrleistungsbewerb auf der Mur in der steirischen Gemeinde Lebring statt. Nach den Wettbewerben der Vorjahre in Tulln (2015) und in Ach an der Salzach (2019) konnten sich mit Herbert Scholler und Markus Hohensteiner wieder zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pyhrafeld (Gemeinde Wang) als einzige Vertreter des Bezirks Scheibbs für den alle vier Jahre stattfindenden Bundesbewerb qualifizieren. Grund dafür waren gute Platzierungen bei den letzten Landeswasserwehrleistungsbewerben.

Die Strecke an der relativ ruhig fließenden Mur hatte einige Tücken, welche mit viel Gespür, Kraft und Ausdauer bewältigt werden mussten. So konnte die Zillenbesatzung, bestehend aus Herbert Scholler und Markus Hohensteiner, in der Klasse „Zillen Zweier Bronze ohne Alterspunkte“ mit einer Zeit von 07:01,69 Minuten unter 63 Teilnehmern den 13. Platz erreichen. In der Klasse „Zillen Zweier Silber ohne Alterspunkte“ fuhren die beiden Kameraden, angetrieben von den zahlreichen mitgereisten „Schlachtenbummlern“ der FF Pyhrafeld, mit einer Zeit von 07:02,78 Minuten unter 58 Teilnehmern auf den 10. Platz. Auch in der Klasse „Zillen Einer“ konnten sich die beiden Mitglieder der FF Pyhrafeld qualifizieren. So kämpfte sich Oberbrandinspektor Markus Hohensteiner in der Klasse „Zillen Einer ohne Alterspunkte“ mit einer Zeit von 06:34,95 Minuten unter 64 Teilnehmern auf den 8. Platz. In der Klasse „Zillen Einer mit Alterspunkten“ konnte durch Löschmeister Herbert Scholler mit einer Endzeit von 07:05,19 Minuten der 11. von 26 Plätzen eingefahren werden.

Die feierliche Siegerverkündung ließ sich auch Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer nicht entgehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch die Mannschaften, welche vor Beginn des Bewerbs durch den jeweiligen Delegationsleiter jedes Bundeslandes erstellt und bis zur Siegerverkündung streng geheim gehalten wurden, geehrt. Umso erfreulicher war es, dass auch der Bezirk Scheibbs hier durch Herbert Scholler und Markus Hohensetiner sowie Kameraden aus Mannersdorf, Spitz und Maria Ellend mit der Mannschaft Niederösterreich 6 den hervorragenden dritten Platz belegen konnte.