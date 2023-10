Erfolg für Wieselburger Band: 2. Preis für „ONGA“

Beim diesjährigen Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock… von Mittwoch bis Freitag der Vorwoche in der ((szene)) Wien und der Musikschule Simmering war Niederösterreich mit fünf fantastischen Bands und zwei Solistinnen vertreten.

Titus Taubinger, Jakob Scheruga, Lorenz Seifert und Julian Palmanshofer musizieren seit 2016 in der Band „ONGA“ – ein Akronym für „Ohne Namen Gehts Auch“ – und begeistern seither das Publikum. Sie eröffneten zum Beispiel bereits 2018 die „Blue Monday Night Session“ in Wieselburg, im Dezember 2019 nahmen sie eine CD auf.

Nach der Teilnahme am Landeswettbewerb podium.jazz.pop.rock… 2021 traten sie 2023 wieder an – diesmal als Sextett mit Theo Hehenberger und Jonas Kopetzky – und qualifizierten sich in dieser Besetzung erstmalig für den Bundeswettbewerb. Hier konnten sie nochmal mit einem großartigen Auftritt ihr Talent unter Beweis stellen und die Jury für sich gewinnen.