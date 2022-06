Musikverein Gaming erreichte 85 Punkte bei Auftritt im Wiener Rathaus

Werbung

Mit einer guten Leistung und 85 erreichten Punkten nahm der Musikverein Gaming an der Bundesmusikwertung „Polka, Walzer, Marsch“ am Pfingstsonntag im Wiener Rathaus teil.

Kapellmeister Andreas Jordan, Kapellmeister-Stellvertreter Andreas Kalteis, Landesobmann-Stellvertreterin Martina Kral vom Niederösterreichischen Blasmusikverband und Obmann Andreas Fallmann vor dem Wiener Rathaus. Foto: Musikverein Gaming

Der Sieg der Bundeswertung ging mit über 97 Punkten an die Bundesmusikkapelle Soll aus Tirol, vor dem Orchester aus Brixen in Südtirol. „Der Auftritt im Festsaal des Wiener Rathauses und das tolle Ambiente war eine wunderschöne Erfahrung für alle“, zeigt sich Obmann Andrea Fallmann am Tag danach zufrieden mit der Leistung seiner Musiker. „Auch in Anbetracht, dass viele D- und E-Kapellen angetreten sind.“

