Bürgermeister Josef Leitner überreichte in diesem Rahmen Anerkennungspreise an alle jungen Talente, die in diesem Jahr bei Wettbewerben erfolgreich waren. Den ganzen Tag lang hallte Musik durchs Haus, Lehrer und Schüler ließen das Jahr musikalisch Revue passieren.

Eltern und Freunde konnten sich so einen Überblick über das Geschehen in der Musikschule verschaffen. Für das leibliche Wohl sorgte Midori Distelberger mit ihren beliebten Japan-Snacks und vor der Haydnschule wurde gegrillt.