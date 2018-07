Eine Reise durch die Welt des Musicals präsentieren Stars aus den Originalproduktionen in einer zweieinhalbstündigen Show mit Highlights, Hits und Klassikern aus Musicals wie Der König der Löwen, Tanz der Vampire, Mamma Mia, We Will Rock You, Das Phantom der Oper, Cats, Elisabeth, Falco und Rocky Horror Picture Show.

In einem Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Melodien ist „Die Nacht der Musicals“, die am Samstag, 21. Juli, auf ihrer Tournee auf der Burgarena Reinsberg Station macht, ein Muss-Termin für Musical-Fans.

Neben den Starsolisten, die ausgewählte, mitreißende Solo-, Duett- und Ensemblenummern anstimmen, machen ein ausgefeiltes Licht- und Soundsystem sowie aufwändige Kostüme die Nacht der Musicals zu einem Event, das die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End wieder aufleben lässt.