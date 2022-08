Ritter Rüdiger in Reinsberg: Countdown zur Premiere läuft

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Proben für „Ritter Rüdiger – die Zeitreise“ gehen in die finale Phase. Denn: ab kommenden Freitag, 5. August, wird gespielt. Die Besucher erwartet auf der Burgarena Reinsberg ein Familienmusical mit einigen Ohrwürmern.

Das Stück handelt von einer Schulklasse. Diese findet sich plötzlich im Mittelalter wieder. Gemeinsam müssen sie dort viele Rätsel lösen.

Obwohl der Vorverkauf gut laufe und die Werbung ziehe, seien – laut Veranstalter Heimatbühne-Obmann Karl Püller – noch Karten zu haben. „Vor allem für die Darbietungen an den Freitagen gibt es noch Tickets“, berichtet er, „immerhin ist die Burg groß.“

Premiere ist am 5. August um 19.30 Uhr. Am 6. und 7. August finden die Aufführungen um 16 Uhr statt. Am 12. August wird um 19.30 Uhr gespielt. Die letzten beiden Vorstellungen sind am 13. und 14. August um 16 Uhr.

