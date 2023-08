Seer-Abschiedstour macht 2024 Station in Reinsberg

Nach dem Ritter-Rüdiger-Festival, das noch bis 13. August geht, ist zehn Tage später die „Ö3 Silent Cinema Open Air Tour 2023“ zu Gast auf der Burgarena Reinsberg (Einlass 18.45 Uhr, Beginn 20.15 Uhr). Welcher Film gezeigt wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest, da noch bis Mittwoch das Online-Voting dafür lief. Ebenfalls noch im August lädt die Volkstanzgruppe Reinsberg zum Trachtenball ins Musium Reinsberg (26. August). Und am Donnerstag, 31. August, wird Kabarettist Alex Kristan mit seinem „50 Shades of Schmäh“ auf der Burgarena Reinsberg gastieren.

Ein ganz großer Wurf ist den Reinsbergern für 2024 gelungen. Nach 27 Jahren und 13 Nummer-1-Alben beenden die Seer 2024 ihre Bühnenzeit mit einer großen Abschiedstournee. Und diese macht am Samstag, 15. Juni, auf der Burgarena Reinsberg Station. Der Online-Vorverkauf für dieses Event läuft bereits unter www.oeticket.com. Die Seer sind ein absoluter Publikumsmagnet und haben bereits fünf Mal bei einem Open Air das Publikum in der Burgarena Reinsberg begeistert. Der letzte Auftritt war im Juni 2019. Jetzt kehren sie bei ihrer Abschiedstournee zurück. Karten sollte man sich also rechtzeitig sichern.