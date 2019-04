Bis 16 Uhr bietet sich die perfekte Möglichkeit, sich ein Bild über das Studienangebot sowie den Campus zu verschaffen. Von der persönlichen Beratung, über geführte Campustouren bis hin zum hautnahen Einblick in das Studienleben, bietet der Tag der offenen Tür einiges an Attraktionen.

Studierende präsentieren ihre Projekte und deren Ergebnisse aus dem aktuellen Studienjahr, welche in Kooperation mit führenden Unternehmen aus der Wirtschaft durchgeführt werden. Dazu gestalten sie über den Campus verteilt „Erlebniswelten“, in welchen sie Einblick in ihre Projekte geben und präsentieren ihre Ergebnisse außerdem in Form eines kreativen Science Slams.