FH Wiener Neustadt: Kornspitzkenner für Verkostungsaktion gesucht

Werbung

Anfang des Jahres fand am Campus Wieselburg das erste „Wieselburger Weckerl Casting“ statt. Im Mittelpunkt standen damals vier bekannte und beliebte Gebäcksorten. Nun geht die Verkostungsaktion im Auftrag von Haubi’s in die nächste Runde.

Am Donnerstag, 2. Juni ab 7.00 Uhr öffnet der erste Wieselburger Kornspitz-Takeaway am Standort des Schokoriegel-Drive-Ins. Rund 150 Personen können sich Frühstückssackerl, die mit jeweils drei Stück des Gebäckklassikers befüllt sind, mitnehmen. Die Abholung der schmackhaften Proben erfolgt am Parkplatz vor dem neuen FH Gebäude.

Nach Lust und Laune belegen

Die Zusammenstellung und Verteilung der Proben übernimmt Sensorikerin Kathrin Heim aus dem Fachbereich Lebensmittelwissenschaften. Für die Verkostung sollten sich die Teilnehmenden ca. 20 Minuten Zeit einplanen. Im Mittelpunkt stehen Geruch, Geschmack und Textur der Kornspitz-Variationen.

„Die Testerinnen und Tester können die Kornspitze mit allem belegen was gefällt, ob süß, sauer oder herzhaft. Wichtig ist es nur, alle drei Exemplare gleich zu gestalten, um das Geschmackserlebnis nicht zu verfälschen“, erklärt Heim die Details.

Um auch bei der Konsistenz des Gebäcks einheitliche Voraussetzungen zu haben, sollte die Verkostung der Kornspitze noch am selben Tag stattfinden, ob zum Frühstück, als Jause oder Mittagessen ist frei wählbar.

Kleines Dankeschön für die Teilnahme

Verteilt werden die Kostproben am Donnerstag, 2. Juni ab 7.00 Uhr solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Als kleines Dankeschön erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Frühstücks-Kaffee bzw. Kakao-To-Go.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.