Infotage im Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming

Die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) im Caritas Bildungszentren für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming lädt wieder zu Infotagen ein.

Die 2-jährige bzw. 3-jährige Ausbildung zur/zum Fach- bzw. Diplomsozialbetreuer*in in den Schwerpunkten Altenarbeit, Behindertenarbeit oder Familienarbeit, ist auch für Quereinsteiger*innen eine gute Möglichkeit erstmalig in das Berufsfeld Pflege einzutauchen. Die Ausbildung kann ab 17 Jahren begonnen werden und inkludiert auch die Ausbildung zur Pflegeassistenz.

Die Infotage vor Ort ermöglichen Interessierten ganz persönliche Einblicke in den Schulalltag und in das Berufsfeld. Es lohnt sich also vorbeizukommen und sich nicht nur alle relevanten Informationen zum Start der Ausbildung im Herbst zu holen, sondern auch direkt mit Studierenden ins Gespräch zu kommen.

Pflege-Förderungen erleichtern den Berufseinstieg bzw. Berufsumstieg

Durch die integrierte Ausbildung zur Pflegeassistenz wird die Ausbildung derzeit mit einer Ausbildungsprämie in der Höhe von monatlich 600 Euro gefördert (Auszahlung erfolgt 12x pro Jahr für die Zeit der Mindestausbildungsdauer, sofern nicht gleichzeitig das Pflegestipendium in Anspruch genommen wird). Bei Erfüllung der Voraussetzungen gibt es die Möglichkeit, während der Ausbildung zur/m Fach-Sozialbetreuer*in in der SOB das AMS Pflegestipendium in der Höhe von monatlich mind. € 1.400,- zu beziehen. Außerdem wird das monatliche Schulgeld vom Land NÖ im Rahmen des Bildungsschecks übernommen.

Ausbildungsangebote ab der 9. Schulstufe

Das Bildungszentrum bietet aber auch Ausbildungszweige ab der 9. Schulstufe. In Gaming kann man die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (neu: HLPS!) ebenfalls mit Matura absolvieren. Zusätzlich steht auch eine 3-jährige Fachschule für Sozialberufe (FSB) zur Auswahl.

Weitere Informationen zum Ausbildungsangebot unter: www.caritas-bigs.at

