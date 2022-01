Land NÖ übernimmt Schulgeld für Gaming

Es sind gute Nachrichten, die Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Freitagvormittag im Caritas Bildungszentrum in Gaming höchstpersönlich verkündete: "Ich freue mich, dass es gelungen ist, ab dem kommenden Sommersemester das Schulgeld für die Schüler durch den am Dienstag in der Landesregierung beschlossenen "NÖ Bildungscheck" abzudecken."

Damit entfällt für alle Schüler, die mindestens seit sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz in NÖ haben, das Schulgeld von rund 100 bis 125 Euro, je nach Ausbildung. "Allein am Standort Gaming profitieren davon an die 100 Schüler", betont Caritasdirektor Hannes Ziselsberger beim Treffen und ergänzt, "das ist ein wichtiger Schritt, denn wir ringen um jeden Mitarbeiter und die Absolventen der Schule sind nach ihrer Ausbildung gefragter denn je."

Damit sei die Ausbildung für Pflege- und Sozialberufe mit derer einen öffentlichen HAK und HTL gleichgestellt.

„Die Ausbildung neuer Mitarbeiter im Sozialbereich ist eine wesentliche Maßnahme, um den Bedarf, auch im Pflege- und Betreuungsbereich, zu decken. Mit der Übernahme des Schulgeldes möchten wir die Ausbildung weiter attraktiveren und den Schülern unter die Arme greifen. Wir nehmen hier als Land NÖ jährlich bis zu 1,7 Mio. Euro in die Hand“, sagt Teschl-Hofmeister und bedankt sich bei Landtagsabgeordneten Anton Erber: "Das uns das gelungen ist, hat auch viel mit deinem Engagement zu tun. Du bist ein Vorkämpfer für den Schulstandort Gaming geworden." Erber wiederum betont: "Es scheint so, dass Gaming ein Ort der Danksagung geworden ist. Der Beschluss bedeutet eine große Chance für die Zukunft des Standortes."

Das Bildungszentren für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas in Gaming und St. Pölten bieten qualifizierte und praxisnahe Ausbildungen für Gesundheits- und Sozialberufe an. Um diesem Anspruch noch besser gerecht werden zu können, wurde am Standort Gaming – in enger Zusammenarbeit mit der Landesgesundheitsagentur - ein neuer Pflegelehrsaal eingerichtet, wo die Schüler optimal auf die Erfordernisse und Herausforderungen im Berufsleben vorbereitet werden können.

