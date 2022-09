Gaming: Künftige Pflegekräfte starten durch

Die ersten Schulwochen haben die 45 neuen Schüler des Caritas-Bildungszentrums bereits hinter sich gebracht. Neu begonnen hat je eine Klasse der 3-jährigen Fachschule für Sozialberufe (FSB), der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) mit Matura und der 2-jährigen Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) zum Fachsozialbetreuer.

Das Durchschnittsalter in den SOB-Klassen zu Beginn der Ausbildung liegt in etwa bei 30 Jahren. Perfekt also für viele Quereinsteiger. Die integrierte Ausbildung zur Pflegeassistenz – sowohl in der SOB als auch in der HLSP – wird mit einer Ausbildungsprämie in der Höhe von monatlich 300 Euro (12-mal pro Jahr für die Dauer von zwei Jahren) gefördert. Auch das Schulgeld wird vom Land NÖ im Rahmen des Bildungsschecks übernommen. Dies gilt auch für Schüler der Fachschule, sofern diese die Zusatzausbildung zur Heimhilfe abschließen.

Direktorin Barbara Heigl dazu: „Die neuen Förderungen des Landes verdeutlichen die Wichtigkeit und die Nachfrage dieser Berufe und erleichtern den Einstieg in die Pflege- Wir haben letztes Schuljahr die ersten SOB-Absolventen gefeiert. In diesem Schuljahr freuen wir uns bereits sehr über die ersten Abschlüsse der dreijährigen Fachschule.“

Schulübernahme, Umbau und neue Lehrkräfte

Mit dem neuen Schuljahr übernimmt die Caritas nun auch das Gebäude vom Land NÖ und der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule, die vor den Ferien ihre letzten Absolventen verabschiedete. Daher haben über den Sommer zahlreiche Umbauarbeiten stattgefunden, wie die Erneuerung des Brandschutzkonzeptes und der Portale, der Einzug einer Akustikdecke in einer Klasse, die Einrichtung eines neuen Klassenzimmers und die Erneuerung der Dachfenster mit Sonnenschutz im Lehrerzimmer.

„An dieser Stelle möchten wir uns beim Land NÖ für die großartige Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken. Gleichzeitig möchten wir all unsere Lehrkräfte in „unserer Schule“ willkommen heißen, ganz besonders unsere neue Lehrkraft für Mathematik, Elisabeth Bruckner, und unsere drei neuen Sozialpädagogen für die Aufgaben im Internat.“

