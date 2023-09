MostCompany „draht auf“ mit neuer CD

„I drah auf“ heißt das „Kind“ der Mostviertler Band, und etwas länger als eine menschliche Schwangerschaft hat es gedauert, bis dieses aus der Taufe gehoben werden konnte. „Eigentlich haben wir die Tracks schon 2019 eingespielt. Wir wollten die Veröffentlichung mit Live-Auftritten begleiten. Bei diesem Konzept hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Bandleader und Gitarrist Philipp Schagerl aus Scheibbs.

„Das 60-minütige Album ist eine Art Werkschau, die Songs zusammenfasst, die im Zeitraum von vier Jahren entstanden sind. Neun der insgesamt 15 Tracks sind bisher unveröffentlicht“, fährt Schagerl fort. Gleichzeitig mit dem Album erscheint die Begleitsingle „Wos ma wü". Im typischen MostCompany-Sound besticht die Nummer mit mehrstimmigem Gesang, coolen Bläser-Hooks und Offbeats.

„Flotte Offbeats treffen auf eingehende Melodien, diese Stilistiken sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Sounds“, drückt es Bandleader Philipp Schagerl aus. Aber auch Reggae-Sound ist auf dem neuen Album zu finden, etwa beim Track „Biobauern“. Beim „Mostragga“, einer Hommage an das Mostviertel, gibt Beatboxer und Plattenfirma-Chef FII ein Rap-Gastspiel.

Alles in allem ist TheMostCompany ein abwechslungsreiches Album gelungen, dessen Titelsong „I drah auf“ übrigens bereits Anfang 2023 als Unterlegung der ATV-Programmkampagne zu hören war. Zu hören gibt es das ganze Album ab 15. September auf allen gängigen Musik-Plattformen, über die Homepage von TheMostCompany und natürlich bei Konzerten, von denen das nächste am 19. Oktober im „Local“ in der Heiligenstädter Straße in Wien stattfindet.