Wieselburger mit 23 Jahren Ackerbauer des Jahres in Deutschland

Der 23-jährige Valentin Seiringer aus Wieselburg holte sich den Ceres Award 2022 und damit den Titel „Ackerbauer des Jahres 2022“. Die feierlichen Gala fand am Mittwochabend in Berlin statt. Mit im Bild Moderatorin Katie Gallus (links) und Jurorin Nicola Lemken von Lemken Gmbh & Co. KG.

Foto: Philipp von Roessing