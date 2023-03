Lunzerinnen mit Leidenschaft für Eissschwimmen

Das Thermometer zeigt minus 2,4 Grad Außentemperatur an, das Wasser ein Grad. Für die beiden Lunzerinnen Anna Weber und Lena Eibenberger sind das perfekte Bedingungen für ihr neuestes Hobby, das Eisschwimmen. „Wir wollten mal etwas Verrücktes machen und haben uns vorgenommen, zu Neujahr in den Lunzer See zu springen, so nach dem Motto: Andere gehen Skifahren und wir halt schwimmen“, erzählt Anna Weber.

Dick eingepackt starten sie beim Lunzer Platzl nun monatlich ihre persönliche Challenge. „Es kostet anfänglich schon enorme Überwindung, die warme Kleidung abzulegen und sich in den eiskalten See zu stürzen“, meint die 19-jährige Bankangestellte Anna Weber. „Lange überlegen darf man da einfach nicht. Ohne viele Gedanken rein ins Wasser ist unsere Devise“, sagt Weber. Nach ein paar Schwimmzügen ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Dann heißt es so rasch wie möglich abtrocknen, rein in die Kleider und ab unter die warme Dusche zuhause.

Jeder Sprung ins Wasser wird für den Instagram-Account festgehalten. Foto: Foto privat

„So ein Sprung ins kalte Wasser macht extrem munter“, beschreiben die beiden jungen Frauen, die seit dem Kindergarten eine innige Freundschaft verbindet, ihre Empfindungen nach ihrer Abhärtungschallenge.

Auch eine Verkühlung aufgrund eines Sprungs ins Wasser haben sich die beiden noch nie eingefangen. „Grundsätzlich macht es uns einfach nur Spaß, aber es stärkt bekannterweise auch das Immunsystem und den Kreislauf.“ Und so machen die beiden jungen Frauen jetzt weiter, „zumindest so lange, bis der Lunzer See wieder Badetemperatur erreicht hat“, sind sich beide einig.

