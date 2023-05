Drei Schulen aus Bezirk Scheibbs beim Landesjugendsingen

Vollbild

FB

Der Schulchor der Sportmittelschule Scheibbs. Chor der 1. und 2. Klassen der Musik-Mittelschule Gresten unter der Leitung von Daniela Faschingleitner und Stefanie Mauler. Chor der 1. und 2. Klassen der Musik-Mittelschule Gresten unter der Leitung von Daniela Faschingleitner und Stefanie Mauler. Der Chor der 3. und 4. Klassen der Musik-Mittelschule Gresten unter der Leitung von Laura Zulehner und Anja Gatterbauer. Der Chor der 3. und 4. Klassen der Musik-Mittelschule Gresten unter der Leitung von Laura Zulehner und Anja Gatterbauer. Die Sängerinnen und Sänger der Volksschule Steinakirchen. Die Sängerinnen und Sänger der Volksschule Steinakirchen. Die Sängerinnen und Sänger der Volksschule Steinakirchen. Die Sängerinnen und Sänger der Volksschule Steinakirchen. Die Sängerinnen und Sänger der Volksschule Steinakirchen.

1 /11