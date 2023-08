Hervorragende Künstler und ein klassischer Rückzug

Vollbild

FB

Eröffnung des Festivals mit Einmarsch der Goldhaubengruppe Lackenhof mit der Musikkapelle Gaming sowie den Ehrengästen und Eröffnungsansprachen in der Barockbibliothek, Fr 4. August 2023. Eröffnung des Festivals mit Einmarsch der Goldhaubengruppe Lackenhof mit der Musikkapelle Gaming sowie den Ehrengästen und Eröffnungsansprachen in der Barockbibliothek, Fr 4. August 2023. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, XXXIX. internationales CHOPIN-Festival in der Kartause Gaming, Eröffnung des Festivals mit Einmarsch der Goldhaubengruppe Lackenhof mit der Musikkapelle Gaming sowie den Ehrengästen und Eröffnungsansprachen in der Barockbibliothek, Fr 4. August 2023. Eröffnung des Festivals mit Einmarsch der Goldhaubengruppe Lackenhof mit der Musikkapelle Gaming sowie den Ehrengästen und Eröffnungsansprachen in der Barockbibliothek, Fr 4. August 2023. AUSKLANG in der Barockbibliothek mit der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Adolf Obendrauf, So 6. August 2023. AUSKLANG in der Barockbibliothek mit der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Adolf Obendrauf, So 6. August 2023. MATINEE in der Kartausenkirche mit Yves Henry (Klavier,F), Zarina Imayakova (Violine, Kasachstan), Manfred Wagner-Artzt (Klavier, A), Janusz Olejniczak (Klavier, PL), So 6. August 2023. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, XXXIX. internationales CHOPIN-Festival in der Kartause Gaming, NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht, Sa 5. August 2023. NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht (C)FotoLois.com, Alois Spandl, XXXIX. internationales CHOPIN-Festival in der Kartause Gaming, NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht, Sa 5. August 2023. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, Eröffnungskonzert in der Kartausenkirche mit Camerata Mozartiana unter Dirigent Daniel Auner, Janusz Olejniczak (Klavier), Natalia Rehling (Klavier), Kompnistin Johanna Doderer und Ingolf Wunder (Klavier), Fr 4. August 2023 . August 2023. NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht Eröffnungskonzert in der Kartausenkirche mit Camerata Mozartiana unter Dirigent Daniel Auner, Janusz Olejniczak (Klavier), Natalia Rehling (Klavier), Kompnistin Johanna Doderer und Ingolf Wunder (Klavier) NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht, Sa 5. August 2023. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, XXXIX. internationales CHOPIN-Festival in der Kartause Gaming, NOCTURNO - nächtliches Konzert bei Kerzenlicht, Sa 5. August 2023. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, XXXIX. internationales CHOPIN-Festival in der Kartause Gaming, nach dem Eröffnungskonzert im Prälatensaal, Fr 4. August 2023. Nach dem Eröffnungskonzert im Prälatensaal, Fr 4. August 2023. Nach dem Eröffnungskonzert im Prälatensaal. Eröffnung des Festivals mit Einmarsch der Goldhaubengruppe Lackenhof mit der Musikkapelle Gaming sowie den Ehrengästen und Eröffnungsansprachen in der Barockbibliothek, Fr 4. August 2023.

1 /23