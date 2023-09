Reinsberg: Proben laufen auf Hochtouren

Sonntagnachmittag im Reinsberger Musium. Während die Mitglieder der Volkstanzgruppe im Erdgeschoß noch die Reste der „Sommernacht in Tracht“-Veranstaltung wegräumen, erklingt aus dem Obergeschoß Gesang. Der Reinsberger Chor „inwendig woarm“ unter der Leitung von Daniela Faschingleitner hat sich zu ersten gemeinsamen Probe mit den Musikern für ihr großes Doppelkonzert im Oktober eingefunden. Mehr als vier Stunden lang wird an diesem Sonntag eifrig geprobt. Denn am 14. und 15. Oktober soll alles perfekt klappen, wenn es im Steinakirchner Kultursaal am Freitag beziehungsweise im Musium Reinsberg am Samstag heißt: „Chor trifft Dialekt – eine musikalische Sprachreise durch Österreich“.

„Wir proben im Chor schon seit dem Frühjahr für dieses Konzert. Heute haben wir die erste Probe mit den Musikern, wobei zwei kurzfristig absagen mussten“, schildert Daniela Faschingleitner. Denn die beiden Konzerte bestreitet der Chor „inwendig woarm“ mit seinen „friends“ – und das sind Stephan Wachauer am Klavier, Franz Schaufler auf der Ziehharmonika, Werner Kladnik am E-Bass und Andreas Fasching auf der Geige. Die vier werden bei den Konzerten auch fünf eigene Nummer von Andi Fasching zum Besten geben, wo vor allem der Wiener Dialekt im Vordergrund stehen wird.

Von Volksliedern über die Sprachen der Minderheiten bis zu Austropop

Ansonsten werden die Konzerte eine Sprachreise durch Österreich. „Wir singen vier klassische Volkslieder im Dialekt wie etwa 'O Diandle tiaf drunt im Tal' aus Kärnten und auch fünf Lieder in den Sprachen der österreichischen Minderheiten – also in ungarisch, slowakisch, kroatisch und slowenisch, wobei wir hier sowohl das Steirisch-Slowenische als auch das Kärntnerisch-Slowenische abdecken“, erklärt Daniela Faschingleitner. Ergänzt wird die Sprachreise mit klassischen Austropop-Dialektik-Pop-Nummern wie „Jö schau“ von Georg Danzer, „Die Blume aus dem Gemeindebau“ von Wolfgang Ambros, „57er Chevy“ von Ostbahn-Kurti oder Nummern von Fendrich und den Poxrucker Sisters.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Veranstaltungen ist bereits gestartet. Vorverkaufskarten um 15 Euro (AK 18 Euro) gibt es über www.eventjet.at.