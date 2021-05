Der gebürtige Wiener mit Reinsberger Wurzeln war der Erfinder der Monodramen, die von 1999 bis 2008 in der Burgarena Reinsberg aufgeführt worden sind. Immer wieder verblüffte er die Reinsberger mit seiner Kreativität. Sein verfilmtes Stück „Der Blunzenkönig“ war 2015 sogar der zweiterfolgreichste heimische Kino-Spielfilm.

Heute wohnt Frühwirth am Neusiedler See. Zurzeit trifft man ihn allerdings in Pürbach an, genauer gesagt im Wald4tler Hoftheater. Dort laufen gerade die Proben für „Der Blunzenkönig“ in Theaterfassung. Am 21. Mai soll die Uraufführung stattfinden. Zudem schreibt Frühwirth auch für das Servus-Magazin und den Servus-Verlag.

-as-