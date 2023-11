Manege frei heißt es noch bis 12. November in Wieselburg

Noch bis 12. November heißt es „Manege frei“ in Wieselburg. Denn mit dem Circus Alex Kaiser gastiert einer der populärsten Zirkusse im deutschsprachigen Raum in der Braustadt (Volksfestplatz). Unter dem Motto „Sensationen zwischen Himmel und Erde“ präsentiert der Circus spektakuläre Attraktionen. Das deutsche Familienunternehmen sorgt bereits seit mehr als 200 Jahren, mittlerweile in der neunten Generation, für Zirkusluft. Mit Hochseil- und Luftakrobatik, Jonglierkunst und humanen Tierdressuren (Hunde, Pferde und Kamele) hielten die Zirkusakteure aus verschiedensten Ländern die Besucherinnen und Besucher in Atem. Für Heiterkeit und Entspannung zwischen den einzelnen Nummern sorgte der polnische „Lustigmacher“ Topolino, der sich auch Unterstützung aus dem Publikum holte. Als Dank für ihre großartigen Darbietungen gab es vom begeisterten Publikum lang anhaltenden Applaus.

Weitere Vorstellungstermine bis 12. November in Wieselburg sind Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag um 16 Uhr sowie Sonntag um 14 Uhr.