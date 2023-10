Manege frei für kunterbuntes Zirkusspektakel

Sobald sich der Vorhang öffnet, verzaubert eine farbenfrohe Zirkuswelt voller Clownspäße, Zuckerwattenduft, strahlender Lichter und beeindruckender Akrobatik alle kleinen und großen Zirkusfans. So gab es auch für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Circus Aros vergangene Woche viel Grund zum Staunen. Ob akrobatische Kunststücke hoch in der Luft oder eindrucksvolle Tiervorführungen mit Kamelen, Pferden und Ziegen, die große Freude an der Zirkusshow war aufgrund des entzückten Raunens und der faszinierten „Wow“-Rufe, welche aus dem Publikum erklangen, nicht zu überhören.

„Die Niederösterreicher sind schon ein sehr gutes Publikum. Sie zeigen ihre Begeisterung an der Show, was uns als Künstler riesig freut und uns sehr viel zurückgibt. Wie die Zuschauer auf die Show reagieren, davon leben wir. Obwohl die Zeiten der vollen Zelte schon lange vorbei sind, können wir uns mit den Besucherzahlen sehr glücklich schätzen“, meint Markus Reinhard mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich bin im Zirkus groß geworden, das ist einfach eine Leidenschaft“, geht der Zirkusdirektor seit Jahrzehnten in seiner Rolle auf. Die Begeisterung am aufregenden Zirkusleben findet man bei Familie Reinhard bereits in siebter Generation.

Auf der Tour durch ganz Österreich wird der Zirkuschef aktuell von einem 12-köpfigen Team, bestehend aus talentierten Familienmitgliedern und weiteren engagierten Artisten, begleitet. Komplettiert wird die fröhliche Zirkusgemeinschaft durch einige tierische Mitglieder. „Für uns sind die Tiere wie Familienmitglieder und so behandeln wir sie auch. Bei der Versorgung kommen sie immer an erster Stelle. Man sieht den Tieren auch an, dass sie Spaß haben und deshalb in der Pause von selber auf die Gäste zukommen. Jedes Tier hat einen eigenen Charakter und darauf muss man eingehen“, betont Markus Reinhard die große Bedeutung des Tierwohls im Circus Aros.

Mit einem einzigartigen Programm hinterlässt der Zirkus an jedem Ort ein verzaubertes Publikum. Besonders beeindruckt beobachteten die Besucherinnen und Besucher vergangene Woche Mariella Reinhard, welche mit gerade einmal zwölf Jahren auf einem Ringtrapez durch die Lüfte der Zirkusmanege schwebte. Auch bei der schwungvollen Luftakrobatik von Moritz Wagner stand Eleganz bis unter das Zeltdach auf dem Programm. Leon Reinhard sorgte nicht nur als Clown für gute Laune, sondern präsentierte auch gemeinsam mit vier Ziegen eine lustige Show. Als kraftvolles Duo machten Mia Ferreira und Christoph Muchsel die Manege zur Bühne für kunstvolle Partnerakrobatik und stellten außerdem ihr Talent in der Jonglage unter Beweis. Gemeinsam mit Clown Leonelli durften außerdem einige kleine Zirkusgäste selbst Manegenduft schnuppern.

„Die Zirkuswelt hält Klein und Groß gefangen und lässt sie nicht mehr los. Und so lange noch am Himmelszelt viele tausend Sterne stehen, wird unsere kleine Zirkuswelt bestimmt nicht untergehen“, verabschiedete sich Zirkusdirektor Markus Reinhard von den Scheibbser Zirkusgästen, welche die talentierten Artisten unter tosendem Applaus aus der Manege verabschiedeten.