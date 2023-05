Internationale DJs in der Ybbser Stadthalle

Der Jugend- und Kulturverein Club Beats verwandelt am Samstag, 27. Mai, die Ybbser Stadthalle zum Mekka von Disco-, EDM- und Clubbing-Fans. International und national bekannte DJs wie „Vibe Chemistry“ aus England, „Lyne & Gourski“ aus Köln und „Youphoria“ aus Wien werden gemeinsam mit lokalen Artists aus der Umgebung beim „Club Beats“ - so auch der Name der Veranstalung - von 19.30 bis 4 Uhr morgens für Stimmung in der Ybbser Stadthalle sorgen.

Einlass ist ab 16 Jahren. Infos und Vorverkauf unter www.club-beats.at

