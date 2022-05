Scheibbser Poly-Schüler: Hip und cool auch ohne Alkohol

Werbung

Foto: Zeus Production

Anstatt in die Schule, gingen sie am Vormittag ins „Clappo’s Pub“ in Scheibbs. Grund dafür war ein zweitägiger Cocktail-Workshop von und mit Philipp Pflügl von Zeus Production. Die Besonderheit war, dass ausschließlich antialkoholische Cocktails gemixt und geshaked wurden.

„Man kann coole, hippe Drinks definitiv auch ohne Alkohol genießen“ sind sich Klassenvorstand sowie Initiator Fabian Czurda und Workshopleiter Philipp „Zeus“ Pflügl einig.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.