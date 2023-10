Wieselburger Gemeinden gehen Hand in Hand mit Wissenschaft & Forschung

Das COMET-Programm der Österreichischen Bundesregierung soll auch in der Region Wieselburg Planungsgrundlagen für den Aufbau einer effizienten, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung sowohl für die Stadt- als auch die Landgemeinde bringen. Die beiden Gemeinderäte schlossen dazu jeweils eigenständige Kooperationsvereinbarungen mit der BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH zur Teilnahme am COMET-Projekt, das von 1. April 2023 bis 31. März 2027 läuft, ab.

Ziele sind in beiden Gemeinden eine optimierte Energieraumplanung und Energieautarkie für ausgewählte öffentliche (gemeinde-interne) Gebäude sowie die Echtzeitregelung und wissenschaftliche Versuche. So sollen Pilotanlagen und -technologien in eine ganzheitliche Daten- und Messarchitektur eingebettet und mit Regelungsalgorithmen optimal betrieben werden. Die daraus von BEST gewonnenen Ergebnisse sollen die Nutzung, Realisierbarkeit, Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungsmöglichkeiten für die Gemeinden darstellen.

„Dieses Thema ist uns als e5-Gemeinde ein wesentliches Anliegen. Mit der wissenschaftlichen Expertise von BEST wollen wir energierelevante Projekte entwickeln, um Energiegemeinschaften, Wärmenetze, Microgrids oder Pilotanlagen zu etablieren. Zur Realisierung optimierter Regelungsstrategien für Energietechnologien wird eine Daten- und Messinfrastruktur aufgebaut, um erneuerbare Energieträger ressourcenschonend, energieeffizient und sektorgekoppelt zur Nutzenergie umwandeln zu können“, erklärt Stadt-Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).

Die Stadtgemeinde investiert dafür pro Projektjahr 10.000 Euro (gesamt 40.000 Euro) sowie 25.000 Euro als „In-Kind-Leistungen“ (Arbeitsstunden). Bei der Landgemeinde ist das Projekt etwas kleiner. Dort hat man 5.000 Euro pro Projektjahr beschlossen.