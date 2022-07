Scheibbser Schüler: Fit im Sport und fit am Computer

Werbung

Die Schülerinnen und Schüler der SMS Scheibbs beweisen Jahr für Jahr, dass sie nicht nur beim Sport Bestleistungen erbringen, sondern, dass sie auch fit am Computer sind. So konnten sich auch heuer wieder neun Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen über den positiven Abschluss des europäischen Computerführerscheins (ECDL) freuen. Ihnen gelang es, innerhalb eines Schuljahres alle sieben Module (Computergrundlagen, Online-Grundlagen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Internet Security, Online-Zusammenarbeit) zu bewältigen. Weitere sechs Kinder schafften die Base-Version mit vier Modulen.

Der europäische Computerführerschein, der in ganz Europa Gültigkeit besitzt, nimmt in der Wirtschaft einen hohen Stellenwert ein. Die SMS Scheibbs bietet diesen ECDL, der selbstverständlich in regelmäßigen Abständen eine Aktualisierung in Bezug auf die Inhalte erfährt, bereits seit 20 Jahren an. Mittlerweile wurden 75 Prüfungen mit insgesamt 3.097 Modulen abgelegt, und 220 Schülerinnen und Schüler erhielten einen vollständigen Computerführerschein. Übrigens von Anfang an dabei sind auch die beiden Informatiklehrer Christoph Abl und Thomas Gamsjäger.

