105 aufrecht positiv getestete Personen insgesamt und nur vier Neuinfektionen in allen 18 Gemeinden gegenüber dem Vortag vermeldet der Bezirk Scheibbs am Freitag. "Wir können wieder einmal durchatmen. Aber dennoch gilt es, weiter aufzupassen. Wir haben schon zu oft erlebt, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen kann", weiß Bezirkshauptmann Johann Seper.

Insgesamt liegt der Scheibbser Bezirk mit einer Inzidenz von 99,0 - absolut gesehen sind das 41 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Bezirk - an fünfter Stelle in Niederösterreich. Da ist aktuell der Bezirk Lilienfeld mit einer Inzidenz 206,6 Spitzenreiter vor St. Pölten Stadt (147,7), Waidhofen/Ybbs (115,8) und dem Bezirk Amstetten (109). Der Bezirk Melk hält aktuell bei einer Inzidenz von 84,4.

Hier finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten der Teststraßen im Bezirk:

