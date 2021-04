Ausreisetests im Bezirk Scheibbs: FPÖ schaltet VfGH ein .

Der Gaminger FPÖ-Landtagsabgeordnete Reinhard Teufel legt Beschwerde gegen die Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Scheibbs beim Verfassungsgerichtshof ein. Er sei "in seinem Grundrecht auf freie und ungestörte Mandatsausübung als Landtagsabgeordneter persönlich, unmittelbar, nachteilig und aktuell betroffen", heißt es in der 15 Seiten langen Beschwerde, die der Linzer Rechtsanwalt Michael Schilchegger verfasst hat und am Donnerstagnachmittag beim Verfassungsgerichtshof eingebracht werden soll.