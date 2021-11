Bettenauslastung in Mostviertler Spitälern steigt

Im Landesklinikum Scheibbs blieben die Zahlen gegenüber der Vorwoche annähernd gleich. Hatte es am 24. Oktober in Scheibbs 15 Corona-Patienten (davon zwei auf der Intensivstation) gegeben, so waren es am 31. Oktober 16. Davon benötigten weiterhin zwei Patienten eine intensivmedizinische Betreuung.

Zum Channel Alles Rund um das Extra Hallo Mostviertel!

Den stärksten Anstieg verzeichneten die Kliniken Melk und Amstetten. In Melk zählte man am Sonntag 20 Corona-Patienten, davon zwei Intensiv-Patienten (24. Oktober: 10/2), in Amstetten 15, wovon allerdings gleich fünf intensivmedizinisch betreut werden mussten (24. Oktober: 8/2). In Waidhofen wurden zwölf Corona-Patienten betreut, drei davon intensivmedizinisch (24. Oktober: 10/3).