Nachdem es in den beiden vergangenen Wochen auch im Bezirk Scheibbs aufgrund des Clusters in St. Wolfgang (OÖ) einige neue Corona-Infizierte gab, hat sich die Lage jetzt wieder beruhigt. Denn mit Stand Montagmittag ist laut der Bezirkshauptmannschaft der Bezirk wieder coronafrei. In der Vorwoche hingegen gab es noch drei Covid-19-Erkrankte. 20 Personen befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Insgesamt drei Testergebnisse sind bislang noch ausständig.

Somit ist die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie mit 108 in dieser Woche gleich geblieben.