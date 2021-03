Inzidenz in zwei Gemeinden über 400 .

Die Corona-Zahlen steigen im Bezirk massiv an. Alleine von Montag bis Mittwoch verzeichnete der Bezirk Scheibbs 47 Neuinfizierte. Mittwochmittag hielt man bei 157 aufrechten Covid-19-Infektionen. Stark betroffen sind vor allem die Gemeinden Purgstall und Oberndorf. Auch in Wolfpassing steigen die Fallzahlen wieder bedrohlich an.