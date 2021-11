Impfbus ist im Bezirk Scheibbs unterwegs

Um sich eine Impfung ohne Termin „abzuholen“ gibt es in Niederösterreich mit den NÖ Impfbussen unkomplizierte Möglichkeiten für alle Personen, die ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Durchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitstiche und natürlich auch Auffrischungsimpfungen. Auch im November und Dezember kommen die Impfbusse des Landes NÖ wieder in den Bezirk Scheibbs und in folgende Gemeinden:

Randegg: Mittwoch, 10. November, 10-13 Uhr, Feuerwehrhaus

Wieselburg: Mittwoch, 10. November, 15-18 Uhr, Manker Straße 7, Haus der Zukunft

Lunz: Samstag, 13. November, 10-13 Uhr, Parkplatz Haus der Wildnis

Purgstall: Donnerstag, 18. November, 10-11.45 Uhr, Binderweg 2, Fa. Busatis

St. Anton/J.: Freitag, 19. November, 15-18 Uhr, Gemeindeamt

Gresten: Samstag, 20. November, 10-13 Uhr, Kulturschmiede

Gaming: Samstag, 20. November, 15-18 Uhr, Parkplatz Kartause Gaming

Oberndorf: Samstag, 20. November, 15-18 Uhr, Gemeindewiese

Purgstall: Donnerstag, 25. November, 15-18 Uhr, Feuerwehrhaus

Scheibbs: Samstag, 27. November, 10-13 Uhr, Rathausplatz

Reinsberg: Samstag, 11. Dezember, 15-18 Uhr, Dorfplatz

„Wir hoffen viele machen von diesem Angebot noch Gebrauch!“ betonen die Bürgermeister und Bezirkshauptmann Johann Seper unisono.

Zum Impfbus

Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis, ein Impfpass (soweit vorhanden und eine Eintragung gewünscht wird), sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen (bekommt man auch vor Ort). Im Zuge der Erstimpfung wird dann direkt vor Ort gleich der Zweitimpfungstermin vereinbart. Diese werden dann in Ordinationen im niedergelassenen Bereich stattfinden. Bereits regulär gebuchte Impftermine wird ersucht einzuhalten. Natürlich sind aber auch Zweitimpfungen oder Auffrischungsimpfungen möglich. Beachten Sie dabei den vom Hersteller empfohlenen Abstand zwischen den beiden Teilimpfungen!

Bis zu 500 Impfungen können pro Impfbus und Tag verabreicht werden. Diese Angebote sind für alle Personen gedacht, die ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben.

Eine aktuelle Übersicht des Fahrplans sowie der Standorte, Öffnungszeiten und des angebotenen Impfstoffes findet man immer auf www.impfung.at - Gelber Button - Impfen ohne Termin.