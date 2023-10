Hier wird im Bezirk Scheibbs kostenlos geimpft

Wohnortnah, leicht erreichbar und kostenlos. So einfach sollen Impfwillige zu einer Corona-Impfung kommen. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Ärztekammer-Präsident Dr. Harald Schlögel präsentieren daher die aktuellen Möglichkeiten. Sollte in der Ordination des eigenen Hausarztes oder der Hausärztin keine COVID-19-Schutzimpfung angeboten werden, gibt es im Bezirk Scheibbs sechs Ordinationen, die auch jene Patientinnen und Patienten impfen, die von anderen Hausärzten betreut werden. Im Bezirk Scheibbs ist dies möglich in den Ordinationen von:

Dr. Michael Putz (Göstling)

Dr. Syrus Nikou (Gresten)

Dr. Wolfgang Dörfler (Lunz am See)

Dr. Petra Freudenthaler-Karan (Randegg)

Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. M. Egger & Dr. A. Egger OG (Scheibbs)

Dr. Carmen Brandstätter (Wieselburg)

In den Ordinationen wird der auf die neuen Varianten adaptierte Impfstoff Comirnaty Omicron XBB 1.5. verwendet.