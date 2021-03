Die Handhabung ist für die Bezirkshauptmannschaft und auch für die Betroffenen nicht anders als bei normalen Infektionen. Allerdings ist gerade hier das Contact Tracing natürlich noch wichtiger, weil die Mutationsvariante ansteckender ist. „Wir sind generell sehr gut unterwegs bei der Kontaktverfolgung, aber natürlich sind wir immer darauf angewiesen, welche Kontakte uns die betroffenen Personen nennen. Desto lückenloser diese Kontaktkette, je besser die Chance, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen“, schildert Seper.

Mehr Fälle als zu Wochenbeginn

Aktuell verzeichnet der Scheibbser Bezirk am Freitagabend 91 Covid-19-Fälle. Das sind um zehn Fälle mehr als zu Wochenbeginn. Die Anzahl der Quarantänebescheide steigt um fünf Fälle auf 249. Die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen sinkt von 159,4 Fällen pro 100.000 Einwohner (66 absolute Fälle) wieder auf 147,3 Fälle (61). „Es ist derzeit ein wenig ein Wechselbad der Gefühle. Wir verzeichnen auf der einen Seite an manchen Tagen über zehn Neuinfektionen, dafür gibt es auch vereinzelt Tage ganz wenigen Infektionen. Bei der Inzidenz kommt es daher immer darauf an, welcher Tag gerade aus der Sieben-Tage-Berechnung rausfällt“, klärt Johann Seper auf.

Gute Aussichten für Schulen und Kindergärten

Positive Nachrichten gibt es von den Schulen und Kindergärten. Wenn am Wochenende keine Neuinfektionen in einzelnen Klassen oder Gruppen auftauchen, dann sollten ab Montag wieder alle Schulklassen und Kindergartengruppen geöffnet sein – auch der Kindergarten II in Purgstall, wo offiziell noch bis diesen Samstag eine Gruppe abgesondert ist.