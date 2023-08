„Covid Fighters“ in Konkurs: fünf Millionen Euro Außenstände

Eigentlich betrifft das Konkursverfahren die Artichoke Biotech GmbH mit Sitz in Göstling mit Geschäftsführer Boris Fahrnberger an der Spitze. Laut Meldung des Kreditschutzverbandes von 1870 stehen rund 5,1 Millionen Euro an Passiva, rund 3 Millionen Euro an Aktiva gegenüber. Dazu kommt noch weiteres Anlagevermögen. Von den 3 Millionen Euro seien laut KSV aber fast 2,9 Millionen Euro an offenen Forderungen, die jedoch strittig sind. Betroffen sind laut Angaben der Artichoke Biotech GmbH 50 Mitarbeiter und rund 50 Gläubiger.

Vorreiter in Sachen mobilen Labor und PCR-Schnelltests

Die Artichoke Biotech GmbH befasste sich ursprünglich mit dem Aufbau einer modernen Hardware-Infrastruktur. Im Zuge der Corona-Pandemie ist man immer mehr mit der biotechnologischen und chemischen Forschung und Entwicklung sowie die Durchführung von Laboranalysen beschäftigt gewesen. Die bekannteste Form davon war die Initiative „Covid Fighters“. In mobilen Container-Laboren konnte man PCR-Testungen schnell und exakt durchführen. Mit steigendem Ausmaß der Pandemie steigerte sich auch der Erfolg der „Covid Fighters“. Mehr Standorte, mehr Mitarbeiter sowie einen weiteren Ausbau der Untersuchungsmethoden waren die Folge.

Die Schuldnerin hat auch an der Ausschreibung über die Durchführung von Covid-19 Testungen an Schulen teilgenommen. Teile dieser Ausschreibung konnten gewonnen werden. Ab September 2021 bis Februar 2022 führten die „Covid Fighters“ regelmäßig Testungen an allen Pflichtschulen in Nieder- und Oberösterreich sowie in Pflegeheimen sowie Abwasser-Testungen an Kläranlagen in ganz Österreich durchgeführt. Bei einer weiteren Ausschreibung erhielt die Schuldnerin den Zuschlag für die Schultestungen für das Schuljahr 2022/2023.

Um bis zu 5 Millionen Testungen pro Woche sicherzustellen, hat die Artichoke Biotech GmbH im Sommer 2022 auch neue Labors eingerichtet und Personal aufgestockt. Als die Corona-Pandemie abklang und die Testungen nicht mehr abgerufen wurden, belasteten die entsprechen hohen Kosten die Liquidität des Unternehmens. Foto: Covid Fighters/Theo Kust, theo kust

5 Millionen Testungen pro Woche wurden nicht abgerufen

Gemäß den Rahmenverträgen mit dem Vertragspartner war die Schuldnerin verpflichtet, die Leistungsbereitschaft für bis zu 5 Millionen Testungen pro Woche herzustellen. Zur Sicherstellung der Leistungsbereitschaft wurde ein neues Großraumlabor in Mödling eingerichtet und eine Personalaufstockung auf 190 Mitarbeiter vorgenommen. Aufgrund der Entschärfung der Corona-Situation wurden jedoch die Schultestungen seitens des Vertragspartners nicht mehr abgerufen. Dieser Umstand verursachte bei der Schuldnerin bis Juni 2023 sehr hohe monatliche Vorhaltekosten. Die Liquiditätssituation der Schuldnerin verschlechterte sich dadurch massiv.

Die Artichoke Biotech GmbH hat in Folge den Personalstand drastisch reduziert und versucht, neue Projekte aufgrund des erworbenen Know-hows zu entwickeln. Da jedoch die hierfür benötigte Liquidität nicht aufgebracht werden konnte und auch Gespräche bezüglich einer Bankfinanzierung gescheitert sind, war die letzte Konsequenz der Konkursantrag.

Der Göstlinger Boris Fahrnberger ist Geschäftsführer der Artichoke Biotech GmbH, die nun liquidiert werden soll. Foto: Theo Kust , Theo Kust

Unternehmen soll liquidiert werden

Eine Unternehmensfortführung ist laut Ausführungen der Schuldnerin im Konkursantrag nicht möglich und wird auch nicht angestrebt. Im Rahmen des Insolvenzverfahren wird der Betrieb daher vom bestellten Masseverwalter Rechtsanwalt Rudolf Nokaj aus Wieselburg zu liquidieren sein. Die erste Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht St. Pölten ist für 31. Oktober angesetzt. Bis 17. Oktober können Gläubiger ihre Ansprüche anmelden.