Vor allem am Sonntag war in der Vorwoche der Ansturm auf die Teststraßen im Scheibbser Bezirk groß. Dem trägt man nun erneut Rechnung. Am kommenden Wochenende sind elf der insgesamt 13 Teststraßen im Bezirk entweder am Samstag oder am Sonntag oder sogar an beiden Tagen geöffnet.

Am Samstag kann man sich in Gresten (9 bis 12 Uhr), Purgstall (8.30 bis 13 Uhr), Randegg (17 bis 19 Uhr), St. Anton (8 bis 11 Uhr), Wieselburg (8 bis 12 Uhr) beziehungsweise in der Apotheke Wieselburg (Bahnhofstraße, 8 bis 12 Uhr) testen lassen.

Am Sonntag haben die Teststationen in Gaming (18 bis 20 Uhr), Göstling (8 bis 10 Uhr), Lunz (17 bis 19 Uhr), Oberndorf (16.30 bis 19.30 Uhr), Puchenstuben (9 bis 10 Uhr), Purgstall (17 bis 19 Uhr), St. Anton (17 bis 19 Uhr), Steinakirchen (17 bis 19 Uhr) und Wieselburg (16 bis 18.30 Uhr) geöffnet. Zusätzlich bietet auch die Apotheke Purgstall von 15 bis 19 Uhr Antigentests an.

"Wichtig ist, dass die Personen, die sich testen lassen wollen registriert sind beziehungsweise bei den Teststraßen in den Apotheken angemeldet sind. Das erspart allen Zeit und unnötige Mühen. Zudem appellieren wir, nicht eine halbe Stunde vor den Öffnungszeiten zu kommen. Denn dann kommt es zu Staubildungen, die wir alle vermeiden wollen", sagt Gemeindebund-Obmann ÖVP-Bürgermeister Franz Aigner aus Scheibbs.

Registrierung und Infos unter www.testung.at

Anmeldung für Tests in den Apotheken unter https://apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start

Alle öffentlichen Teststationen im Bezirk Scheibbs findet ihr hier:

Fünfthöchster Wert in Österreich

Übrigens: Aktuell sind im Bezirk Scheibbs 239 Personen Corona positiv (Stand Donnerstag). Der Inzidenzwert im Bezirk lag am Donnerstag laut Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 321,1. Das ist niederösterreichweit nach dem Bezirk Zwettl (338,2) der zweithöchste, österreichweit der fünfthöchste Wert.