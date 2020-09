"Verkehrsbeschränkung" auch für Toni Erber .

In einer abgeschwächten Form der Quarantäne, der sogenannten "Verkehrsbeschränkung", befindet sich derzeit VP-Landtagsabgeordneter Anton Erber. Grund dafür: Er war am Donnerstag der Vorwoche bei einer Klubsitzung in einem Raum mit dem Melker Landtagsabgeordneten Karl Moser, der danach ja positiv auf Covid-19 getestet wurde.