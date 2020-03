Natürlich mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie Pressesprecher Todd Cesaratto betont: "Neben dem ausreichenden Sicherheitsabstand empfehlen wir unseren Mitarbeitern keine Fahrgemeinschaften zu bilden. Außerdem sind Gruppenbildungen beim Kaffee- und Snackautomaten untersagt. Zudem dürfen die Mitarbeiter ihre Jause am Arbeitsplatz essen." Worthington beschäftigt am Standort in Kienberg/Gaming mehr als 400 Mitarbeiter.