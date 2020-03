Ballonwirt Aigner: "Helfen Sie uns, zu überleben" .

Dramatisch gestaltet sich die Situation auch für die heimische Gastronomie. Ballonwirt Herbert Aigner spricht von bis zu 80 Prozent Stornierungen. Seine nächsten beiden Veranstaltungen im Kulturhof - "Ein Abend zu dritt" mit Ulli Bäer, Andy Baum und Matthias Kempf am kommenden Samstag sowie das Kabarett von Angelika Niedetzky am 20. März - will Aigner aber durchziehen.