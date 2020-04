Von Ostermontag bis Montagabend dieser Woche gab es im Scheibbser Bezirk keinen einzigen neuen Covid-19-Fall mehr. „Nach den intensiven Wochen zu Beginn der Krise, in der der Scheibbser Bezirk im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl doch relativ stark betroffen war, ist das wahrlich eine Wohltat“, freut sich Bezirkshauptmann Johann Seper.

Aktuell hielt man am Montag bei insgesamt 102 Covid-19-erkrankten Personen im Bezirk, von denen allerdings 85 bereits wieder genesen sind. Damit ist der Scheibbser Bezirk erstmals seit drei Wochen auch in der relativen Statistik der Fälle pro 100.000 Einwohner nicht mehr an erster, sondern mit einem Wert von 242 „nur mehr“ an dritter Stelle. Der neue „Spitzenreiter“ heißt Waidhofen/Thaya mit 259 Fällen pro 100.000 Einwohnern (67 Fälle absolut) vor dem Bezirk Amstetten (relativ: 243), der mit 282 Fällen aber immer noch absolut die meisten in ganz Niederösterreich vorweist.

Etwas im Ansteigen war zuletzt die Zahl der Testungen, wobei hier vor allem auch Gesundheitspersonal verstärkt getestet wurde. Am Montag waren noch 22 Testergebnisse ausständig. Der Rückgang der Neuinfektionen macht sich auch in der Bettenbelegung der Covid-19-Spitäler deutlich bemerkbar. Im Landesklinikum Scheibbs waren diesen Montag fünf der 20 Betten der Isolierstation belegt. Eine Woche zuvor waren es noch acht belegte Betten. In der Verdachtsstation waren acht Betten belegt, um eines mehr als am Ostermontag.

Die Kollegiale Führung des Landesklinikums Scheibbs erarbeitet inzwischen mit allen Stationsleitern die Umsetzungspläne zur Wiederaufnahme des Normalbetriebes. Die strengen Besuchsregeln in den Spitälern bleiben aber aufrecht.