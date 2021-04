Zehn Tage unter einer Inzidenz von 200 - das war bis heute Freitag die Vorgabe des Gesundheitsministeriums, damit die Hochinzidenzverordnung, die im Bezirk Scheibbs seit Freitag, 9. April, in Kraft ist, wieder aufgehoben werden kann. Am Freitag hat das Ministerium die von vielen politischen Vertretern geforderten Lockerungen vorgelegt.

Ab sofort ist eine Aufhebung der Maßnahmen möglich, „wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder unter 200 liegt“ bzw. „wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder unter 300 liegt und insbesondere folgende epidemiologische Situation gegeben ist: Die hohe Inzidenz ist auf einen oder wenige Cluster zurückzuführen, bestehende Cluster zeigen kein Wachstum und allfällige neue Fälle sind einer Quelle oder einem Cluster zuordenbar.“ Allerdings: Die Vorgaben gelten laut Ministerium nur vorläufig. Mit den geplanten Öffnungsschritten Mitte Mai sollen die Maßnahmen wieder verschärft werden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium auf Anfrage der APA.

"Erst nach Rücksprache mit dem Ministerium"

Dies bedeutet, dass nun auch in der Stadt Wiener Neustadt, im Bezirk Wiener Neustadt-Land und auch im Bezirk Scheibbs die Ausreisekontrollen mit Samstag, 24. April, 0 Uhr beendet werden können. Während die Inzidenz in Wiener Neustadt Stadt aktuell bei 117,8 und im Bezirk Wiener Neustadt bei 91,9 liegt, ist Scheibbs allerdings am Freitag mit 210,1 noch über der 200er-Inzidenz gelegen. "Wir liegen aber so knapp an dieser 200er-Marke, sodass es die epidemiologischen Situation zulässt, dass auch in unserem Bezirk die Verordnung aufgehoben werden kann. Wir haben uns da heute Nachmittag extra nochmals diesbezüglich mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen", freut sich Bezirkshauptmann Johann Seper gegenüber der NÖN am Freitagabend.

"Aufhebung ist kein Freibrief"

Nichtsdestotrotz appelliert er an die Bevölkerung, das nicht als Freibrief zu sehen. "Wir haben zwar jetzt wieder Lockerungen bei der Mobilität, aber der Lockdown ist dadurch noch nicht vorbei. Die Polizei ist weiterhin angehalten, gerade in Gemeinden mit höherer Inzidenz die Einhaltung der Maßnahmen zu kontrollieren", betont Seper.

Immerhin gibt es aktuell noch immer insgesamt 162 Corona-Infizierte im Bezirk. In den vergangenen sieben Tagen kamen 87 Neuinfizierte hinzu. "Wir haben immer noch tagtäglich zehn bis zwölf Neuinfektionen. Daher appelliere ich, auch weiterhin testen zu gehen, um die Infektionsketten rasch zu unterbrechen. Das hat sich bewährt", sagt Seper.

Wie es mit den Teststraßen in den Gemeinden weitergeht, ob die wieder etwas reduziert oder von den Zeiten angepasst werden, werden die nächsten Tage zeigen. "Es ist wieder eine Bürgermeister-Onlinekonferenz geplant, wo wir auch diesen Punkt besprechen werden. Natürlich ist es auch im Hinblick auf die geplanten Öffnungsschritte im Handel wichtig, dass wir weiterhin ein umfangreiches Testangebot anbieten", weiß Seper.

Lob vom Polizeikommandanten

Exakt 15 Tage lang wurde die 47 Ausfahrten im Scheibbser Bezirk stichprobenartig von der Polizei kontrolliert.

"Die Kontrollen haben flächendeckend sehr gut funktioniert. Die meisten Autofahrer hatten einen negativen Test oder die erforderlichen Unterlagen griffbereit mit. Es gab nur relativ wenig Zurückweisungen und nur vereinzelte Anzeigen. Die genauen Zahlen müssen wir erst auswerten. Ein Kompliment und Danke auch allen eingesetzten Beamten", lobt der Scheibbser Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger seine Mannschaft, die von Beamten der Sicherheitsakademie Ybbs sowie der umliegenden Bezirke unterstützt wurde.

Auch Politik begrüßt Lockerungen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßt, dass das Gesundheitsministerium die geforderten Lockerungen nun eingeleitet hat. „Die Menschen in den betroffenen Bezirken haben durch ihr verantwortungsvolles Handeln dafür gesorgt, dass die Ansteckungen deutlich zurückgegangen sind. Im Gegenzug müssen die gesetzten Maßnahmen dann aber auch wieder rasch aufgehoben werden können. Das ist mit der Korrektur des Ministeriums jetzt möglich.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betont dazu: „In Niederösterreich werden pro Woche eine halbe Million Tests absolviert, das entspricht wöchentlich einem Flächentest wie im vergangenen Dezember und Jänner! Was damals eine absolute Kraftanstrengung war, schaffen wir jetzt wöchentlich, durch die Gemeinden, Organisationen und Freiwillige. Und dieses Testen wirkt, das merkt man an den sinkenden Infektionen. Das muss aber auch honoriert werden, die Änderung des Erlasses durch den Bund ist daher richtig, logisch und sinnvoll.“

„Durch die Ausreisetests konnten insgesamt mehr Menschen erreicht und getestet werden. Gemeinsam mit dem Lockdown hat sich dadurch das Infektionsgeschehen in den betroffenen Bezirken deutlich verlangsamt. Allerdings zeigte es sich in der Praxis, dass die Kriterien für die Aufhebung der Maßnahmen ab einem bestimmten Zeitpunkt in keinem Verhältnis mehr zum administrativen Aufwand standen und diese deshalb für viele nicht mehr nachvollziehbar waren. Die neuen Bestimmungen erlauben es nun, auf die epidemiologische Lage und das jeweilige Risiko besser eingehen zu können“, freut sich Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) darüber, dass der Vorstoß des Landes Niederösterreich betreffend Lockerung umgesetzt wurde.