Nur mehr ein Erkrankter im Bezirk Scheibbs .

"Aktuell haben wir exakt nur mehr eine Person im Bezirk Scheibbs, die an Covid-19 erkankt ist", erklärte Bezirkshauptmann Johann Seper am Freitag kurz nach 14 Uhr auf Anfrage der NÖN. Diese Person könnte frühestens am Wochenende als gesund eingestuft werden, ergänzt Seper.