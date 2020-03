Schon über 70 Fälle im Bezirk Scheibbs .

Rasant angestiegen sind in der Vorwoche die Covid-19-Infektionen im Scheibbser Bezirk. Waren es zu Wochenbeginn erst knapp zehn Fälle, so hielt man am Montagabend schon bei 73 Positiv-Getesteten im Scheibbser Bezirk. Damit ist das Ötscherland im Vergleich zur Bevölkerungszahl jener Bezirk mit den relativ am meisten Infizierten in ganz Niederösterreich.