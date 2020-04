ZKW stellt die erforderlichen Materialien für die Näherinnen bereit. „Wir bekämpfen proaktiv den Engpass bei Schutzausrüstung, indem wir sie einfach in Eigenregie produzieren. Damit stellen wir sicher, dass für alle Beschäftigten am Standort ausreichend Schutzmasken vorhanden sind“, erklärt Stefan Hauptmann, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme Wieselburg.

Eigeninitiative zählt

Als Antwort auf die knappe Verfügbarkeit von Schutzmasken hat ZKW selbst Initiative ergriffen. Mit einer Umfrage unter der Belegschaft konnten zehn Mitarbeiterinnen ausfindig gemacht werden, die nähen können. Diese erhalten vom ZKW Werk in Wieselburg die in Arbeitspaketen vorbereiteten Materialien, wie Baumwollstoff, Gummibänder, Nähfaden, Nähmaschinennadeln und eine Anleitung. Seit 2. April läuft die Eigenproduktion der Mund-Nasen-Schutzmasken. Die fertigen Masken werden wieder verpackt und zurück in die Firma gebracht, damit sie an die Belegschaft ausgegeben werden können.

Nachbarschaftshilfe bei Desinfektionsmittel

Nicht nur Schutzmasken, sondern auch Desinfektionsmittel sind in vielen Betrieben Mangelware. ZKW hat auch für diesen Engpass nach einer raschen Lösung gesucht und hier auf regionale Kooperation gesetzt. Fündig wurde man bei der Brauerei Wieselburg, die überschüssigen Alkohol bei der Herstellung von alkoholfreiem Bier gewinnt. ZKW hat den Transport gewährleistet. So konnte das hochprozentige Nebenprodukt von der Wieselburger Meridian-Apotheke verwendet werden, um dringend benötigtes Desinfektionsmittel zu produzieren. Bis jetzt konnten 180 Liter Desinfektionsflüssigkeit hergestellt werden, um die vorübergehende Lieferknappheit zu überbrücken. „Die Zusammenarbeit mit der Brauerei Wieselburg und der Meridian-Apotheke ist eine wichtige Hilfe für uns. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Krise zu bewältigen“, betont Hauptmann.