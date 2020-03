Alois Spandl hat wunderschöne Fotos vom nach der Schneeschmelze am Ötscher anschwellenden Lackenhbach gemacht sowie von der Marillenblüte.

"So viele klare Tage, wie es seit Beginn der Corona-Krise heuer schon gegeben hat, sind mir noch nie aufgefallen. Zumindest in Lackenhof nicht - was aber auch zufällig durch die Wettersituation hervorgerufen sein kann. Leider ist man in dieser eingeschränkten Zeit zu wenig unterwegs, um das wirklich gut nützen zu können, aber das Phänomen wird sich voraussichtlich verstärken.

Wer es bis jetzt nicht bewusst getan hat, sollte an seinem Standort zumindest jetzt anfangen, seine eigenen Beobachtungen zu machen", appelliert Alois Spandl.