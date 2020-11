Mit hochgerechnet 618 Fällen pro 100.000 Einwohner gerechnet auf die vergangenen sieben Tagen übernahm der Scheibbser Bezirk am 10. November die Spitze bei den Inzidenzfällen in Niederösterreich. Eine Position, die man in den vergangenen 17 Tagen immer innehatte. Der relative Höchstwert lag dabei sogar bei über 900 Fällen.

Seit heute Freitag ist der Scheibbser Bezirk wieder an die zweite Stelle in NÖ zurückgerutscht. Aktuell hält man bei 652 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Absolut sind das 270 Neuinfizierte, die in den vergangenen sieben Tagen hinzugekommen sind.

Den neuen Höchstwert verzeichnet am Freitag sowohl relativ als auch absolut der Bezirk Amstetten mit 666 Fällen pro 100.000 Einwohnern beziehungsweise sogar 776 absoluten Neuinfizierten. Mit Melk (454 Fälle) und Waidhofen/Ybbs (446) liegen zwei weitere Mostviertler Bezirke bei der 7-Tage-Inzidenz unmittelbar dahinter.