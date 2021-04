Seit Samstag ist der Bezirk Scheibbs wieder unter der 200er-Grenze bei der Sieben-Tage-Inzidenz, allerdings mit 181,1 immer noch deutlich über dem Niederösterreich-Wert von 120,2 (Stand Montag). In Niederösterreich war am Montag nur die Statutarstadt Waidhofen/Ybbs mit einer Inzidenz von 196,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern höher.

Daher appelliert Seper auch an die Bevölkerung, die Aufhebung der Maßnahmen nicht als Freibrief zu sehen. „Wir haben zwar jetzt wieder Lockerungen bei der Mobilität und dürfen uns freuen, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Außerdem haben wir noch bis Sonntag Lockdown“ betont Seper.

Immerhin gibt es aktuell (Stand Montagabend) noch immer insgesamt 135 Corona-Infizierte im Bezirk. In den vergangenen sieben Tagen kamen 75 Neuinfizierte hinzu. „Wir hatten zuletzt immer noch tagtäglich um die zehn Neuinfektionen. Daher appelliere ich, auch weiterhin testen zu gehen, um die Infektionsketten rasch zu unterbrechen. Das hat sich bewährt“, sagt Seper.

Das zuletzt im Bezirk sehr umfangreich ausgebaute Testangebot wird generell wieder zurückgefahren. Der Andrang in den Teststraßen ist am Wochenende deutlich zurückgegangen. „Wir werden die Teststraßen wieder auf jene Frequenz zurückfahren, wie sie vor den Ausreisekontrollen waren. Das sollte vorerst reichen, wie die Erfahrungen seit vergangenen Freitag zeigen“, sagt ÖVP-Gemeindebundobmann Franz Aigner. Am Mittwoch gibt es diesbezüglich eine Videokonferenz der Bürgermeister mit dem Bezirkshauptmann.

Die aktuellen Zahlen im Bezirk Scheibbs, Stand Montag, 26. April (Montag, 19. April):

aktuell Corona-positiv 135 (196)

Absonderungsbescheide 322 (367)

Verkehrsbeschränkungen 60 (46)

Zahlen seit Pandemiebeginn:

Gesamtanzahl an bestätigten Corona-Fällen im Bezirk 3.636 (3.558)

Todesfälle gesamt 38 (37)

Landesklinikum Scheibbs